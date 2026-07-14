الاردن .. خطة أمنية ومرورية لتسهيل وصول ومغادرة زوار مهرجان جرش

خبرني - أعلن محافظ جرش، مالك خريسات، جاهزية الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية في المحافظة لاستقبال مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ40، مشيرا إلى أن المحافظة استكملت استعداداتها بالتنسيق مع إدارة المهرجان.

وقال خريسات في تصريحات لقناة "المملكة" إن المحافظة أعدت خطة متكاملة تشرف على تنفيذها لجان مختصة، بهدف ضمان انسيابية الخدمات وتوفير بيئة آمنة للزوار.

وأضاف أن الخطة المرورية، التي سيجري تنفيذها بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وإدارة السير، تتضمن توفير مواقف مجانية للمركبات، وتشغيل حافلات لنقل الزوار بين المواقف الخارجية والمدينة الأثرية، إلى جانب تخصيص مسارات بديلة للشاحنات للحد من الازدحامات.

وأشار خريسات إلى أن بلدية جرش الكبرى ومديريات الأشغال العامة والإسكان، والمياه، والكهرباء، والصحة، استكملت أعمال تأهيل الموقع الأثري ومحيطه، والتي شملت صيانة شبكات الإنارة، وتأمين مولدات كهربائية احتياطية، وتكثيف أعمال النظافة، وتجهيز نقاط طبية وعيادات متنقلة، بالتعاون مع مديرية الصحة والدفاع المدني.

وأوضح أن الاستعدادات شملت أيضا تخصيص مساحات مجانية داخل موقع المهرجان للجمعيات الخيرية، والحرفيين، والمطابخ الإنتاجية، لعرض وتسويق منتجاتهم، إضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة لأبناء المحافظة في مجالات التنظيم، والإرشاد، والخدمات المساندة.

وأكد خريسات أن محافظة جرش مستعدة لاستقبال زوار المهرجان، داعيا المواطنين والزوار إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات، بما يسهم في إنجاح فعاليات المهرجان.