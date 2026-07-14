طارق العلي يمدد عروض (المايسترو) في الكويت بسبب الإقبال الكبير

خبرني - دفع الإقبال الجماهيري اللافت الذي حققته المسرحية الكويتية "المايسترو" للفنان طارق العلي، والنجاح الخليجي الذي أحرزته بسلسلة عروض خلال الأشهر الماضية، إلى تمديد عروضها محلياً.

وتواصل المسرحية عروضها على خشبة مسرح نقابة العمال في ميدان حولي، بعد فتح عروض جديدة تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري؛ لتخوض في الأطماع البشرية والصراع على المال والإرث، بقالب كوميدي ممزوج بمشاهد استعراضية لافتة.

وتؤكد العروض الممددة الإقبال الواسع على المسرحية، التي نجحت في استقطاب الجمهور بفضل طابعها الفكاهي، وتوليفتها القائمة على الارتجال، والتواصل المباشر مع الحضور الذين جذبتهم أجواء العمل المسرحي وأداء أبطاله المتميز.

وبالإضافة إلى عروضها المتواصلة في الكويت منذ عيد الأضحى، لاقت المسرحية- التي مزجت بين الترفيه والكوميديا والدراما والغناء- ترحيباً وإقبالاً جماهيرياً واسعاً في جولة خليجية شملت السعودية والإمارات وقطر.

وتتناول المسرحية صراعاً وخلافاً ينشب بين رجل وزوجته بسبب الخيانة والطمع، ومحاولتهما الاستيلاء على إرث شقيقة الزوجة، لتتزعزع أحوال الأسرة واستقرارها وتتصاعد الأحداث بطريقة مشوّقة.

وشارك في المسرحية، إلى جانب العلي، نخبة من الفنانين، بينهم: شعبان عباس، وشيماء علي، وإسماعيل سرور، ومحمد عاشور، وسعيد الملا، ونورا بالألف، وسعد المطيري، وسلطان العلي، وشوق.

والمسرحية من تأليف الكاتب عيسى أحمد، وإخراج خالد بوصخر، وتعد الأحدث في سلسلة المسرحيات التي قدّمها طارق العلي، المعروف بنشاطه المسرحي الذي بدأه منذ قرابة أربعة عقود، ليصبح أحد روّاد المسرح في البلد الخليجي.