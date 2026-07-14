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بيان ناري في الوحدات : النادي يدار عبر تطبيق واتس اب

  • 14 تموز 2026
  • 21:08
بيان ناري في الوحدات النادي يدار عبر تطبيق واتس اب

خبرني - اتهم ٣ اعضاء في مجلس نادي الوحدات ادارة النادي بتسيير شؤون النادي عبر تطبيق واتس اب . 
وجاء في بيان صادر عن 
الاعضاء في نادي الوحدات
ان إدارة النادي تدير شؤون النادي عبر تطبيق الواتساب .
وأكد البيان أن الأعضاء الموقعين استنفذوا كل سبل الحوار المؤسسي داخل مجلس الإدارة .
وقال الموقعون انهم يدقون ناقوس الخطر وغير راضيين عن الوضع المالي والفني خبرني و الاداري وتحديداً ملف الفريق الأول والفئات العمرية لكرة القدم وما صاحبها من قرارات متخبطة في العمل المؤسسي . 
وتعهد البيان بكشف جميع الحقائق عبر الطرق القانونية حتى اخر يوم من عمر الإدارة ( …. ) مع التأكيد على أن الإدارة تمرر القرارت خارج طاولة مجلس الإدارة خبرني وأكد البيان أن نادي الوحدات كيان أكبر من الأشخاص وأن جماهير النادي ليست متفرجة بل شريك أستراتيجي خبرني وهي الحارس الأمين لهذه الهوية .  
وجاء البيان خبرني بتوقيع الاعضاء  عوض الأسمر و غصاب خليل و زيد أبو حميد .

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