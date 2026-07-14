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الطويسي: تعديلات قانون الجامعات تعزز استقلالية اختيار رؤساء الجامعات

  • 14 تموز 2026
  • 21:04
الطويسي تعديلات قانون الجامعات تعزز استقلالية اختيار رؤساء الجامعات

خبرني - ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور عادل الطويسي، التعديلات الجديدة لقانون الجامعات الأردنية والتي أعطت الاستقلالية في تعيين رؤساء الجامعات.

وبين في تصريحات لتلفزيون المملكة الثلاثاء، أن هذه التعديلات أعطت الصلاحيات لمجالس الأمناء بشكل مباشر بأن يوصي لمجلس الوزراء بتعيين رئيس الجامعة بدلا من مجلس التعليم العالي .

وأضاف أن التعديلات الجديدة اشترطت حصول المرشح لرئاسة الجامعة على درجة الاستاذية ، وأن لا تقل خبرته عن 5 سنوات ، وأيضا أن يكون لديه خبرة ادارية في مجالات مختلفة بالجامعة التي يخدم فيها .


 

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