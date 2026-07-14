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  • مراجعون ينتظرون.. ووزارة الصحة مطالبة بتوضيح أسباب توقف استقبال طلبات الإعفاءات الطبية

مراجعون ينتظرون.. ووزارة الصحة مطالبة بتوضيح أسباب توقف استقبال طلبات الإعفاءات الطبية

  • 14 تموز 2026
  • 21:03
مراجعون ينتظرون ووزارة الصحة مطالبة بتوضيح أسباب توقف استقبال طلبات الإعفاءات الطبية

خبرني - تقدم عدد من المواطنين بشكاوى حول عدم استقبال اللجان الطبية في محافظة إربد طلبات الإعفاءات الطبية الخاصة بالعاملات في المنازل (الخادمات)، سواء في فرعي إربد وبني كنانة، أو في مركز الاحتياجات الخاصة الذي يُحال إليه المراجعون لاستصدار البطاقة التعريفية، مؤكدين أن الإجراءات المتعلقة بهذه المعاملات متوقفة دون توضيح رسمي.

وأوضح مراجعون لموقع خبرني ،اليوم الثلاثاء، أن توقف استقبال الطلبات تسبب بتأخير استكمال إجراءات استقدام العاملات، وأربك معاملات المواطنين في مكاتب استقدام العاملات مما يترتب عليهم كلفًا مالية إضافية نتيجة استمرار الإجراءات خارج نطاق الإعفاءات الطبية المعتمدة.

وطالب المتضررون وزارة الصحة والجهات المعنية بتوضيح أسباب توقف استقبال الطلبات، والإعلان عن آلية واضحة لاستئناف تقديم الخدمة، بما يضمن إنجاز معاملات المواطنين دون تأخير، ويحد من الأعباء المالية والإدارية المترتبة عليهم.

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