ترمب يدفع 5.6 مليون دولار تعويضًا في قضية الاعتداء الجنسي

خبرني - سدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا أكثر من 5.6 مليون دولار لصالح الكاتبة والصحفية الأمريكية إي جين كارول، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه في قضية الاعتداء الجنسي والتشهير، بعد استنفاد جميع مراحل الطعن المتعلقة بالحكم.

وأظهرت وثائق قُدمت إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أن المبلغ المحول بلغ 5,625,005.48 دولار، ويشمل التعويض الأصلي البالغ 5 ملايين دولار، إضافة إلى الفوائد القانونية المتراكمة منذ صدور الحكم في مايو 2023.

وأكد مصدر مقرب من كارول لشبكة CNBC إتمام تحويل المبلغ، فيما أوضحت محاميتها روبرتا كابلان أن موكلتها تسلمت التعويض بعد ثلاث سنوات من التقاضي، مشيرة إلى أن هيئة محلفين مكونة من تسعة أعضاء كانت قد خلصت بالإجماع إلى مسؤولية ترامب المدنية عن الاعتداء الجنسي والتشهير.

وجاء صرف التعويض بعد أيام من إصدار القاضي الفيدرالي لويس كابلان أمرًا بإلزام ترامب بالسداد، رافضًا طلبه تعليق تنفيذ الحكم، كما رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك طلبًا آخر لوقف صرف المبلغ، رغم إيداع قيمته سابقًا لدى المحكمة.

وتعود القضية إلى اتهام كارول لترامب بالاعتداء عليها داخل متجر "بيرغدورف غودمان" في مانهاتن خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتهمه لاحقًا بتشويه سمعتها إثر نفيه العلني للواقعة عام 2019.

وفي نهاية يونيو الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في طعن تقدم به ترامب لإلغاء الحكم، ما أنهى مسار الاستئناف في هذه القضية.

ولا تزال مواجهة قضائية أخرى بين الطرفين قائمة، إذ سبق أن ألزمت هيئة محلفين في يناير 2024 ترامب بدفع 83.3 مليون دولار لكارول في قضية تشهير منفصلة، بينما لا يزال هذا الحكم قيد المراجعة أمام محكمة استئناف فيدرالية، مع استمرار ترامب في نفي الاتهامات.