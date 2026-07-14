من هو معلق مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026؟

خبرني - تعرف على معلق مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، فضلاً عن موعد المواجهة والقنوات الناقلة وطرق مشاهدة البث المباشر.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، وسط ترقب كبير لمعرفة هوية المنتخب الذي سيحجز أولى بطاقات العبور إلى المباراة النهائية.

وضرب المنتخبان موعداً في المربع الذهبي بعدما واصل كل منهما مشواره بنجاح، إذ تأهل منتخب فرنسا عقب فوزه على المغرب في الدور ربع النهائي، بينما بلغ منتخب إسبانيا هذا الدور بعد تخطيه منتخب بلجيكا.

ومع أهمية المباراة، يبحث عشاق الكرة العالمية عن جميع التفاصيل الخاصة بالمواجهة، وفي مقدمتها موعد اللقاء، والقنوات الناقلة، وطريقة مشاهدة البث المباشر، وهوية المعلقين.



ما هو موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026؟

تقام مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو/تموز 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 10 مساءً بتوقيت الاردن

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا في كأس العالم 2026؟

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخصصت الشبكة قنوات beIN SPORTS MAX 1،2،3،,4 لنقل أحداث مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف النهائي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فرنسا وإسبانيا في كأس العالم 2026؟

يمكن متابعة مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت من خلال الوسائل الرسمية التالية:

تطبيق TOD، المنصة الرقمية التابعة لشبكة بي إن سبورتس، والتي تتيح مشاهدة مباريات كأس العالم 2026 مباشرة.

خدمة beIN CONNECT، التي توفر للمشتركين إمكانية متابعة البث المباشر للقنوات الناقلة عبر مختلف الأجهزة.

من هو معلق مباراة فرنسا وإسبانيا في كأس العالم 2026؟

يتولى التعليق على مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026:

عبر قناة beIN SPORTS MAX 1: المعلق عصام الشوالي.

عبر قناة beIN SPORTS MAX 2: المعلق حسن العيدروس.

عبر قناة beIN SPORTS MAX 3: المعلق علي محمد علي.

عبر قناة beIN SPORTS MAX 4: المعلق عامر الخوذيري.