تصعيد جديد.. ريال مدريد يطالب يويفا بسحب ألقاب برشلونة

خبرني - اتخذت قضية نيغريرا التي يقودها ريال مدريد ضد غريمه برشلونة منعطفاً مثيراً وسط حالة واسعة من الجدل.

ودخلت الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية نيغريرا مرحلة جديدة بعد أن قدم ريال مدريد طلباً جديداً إلى المحكمة المشرفة على التحقيق، يطلب فيه وثائق إضافية من نادي برشلونة.

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، طلب النادي المدريدي من القاضي إصدار أمر يلزم برشلونة بتقديم تفاصيل نظام الامتثال الخاص به للفترة ما بين عامي 2010 و2018.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يسعى إلى فحص الآليات الداخلية التي كانت سارية خلال تلك السنوات.

والمفاجأة أن "آس" أشارت إلى أن ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالنظر في تجريد برشلونة من الألقاب التي فاز بها خلال الفترة التي يغطيها التحقيق.

ورغم هذه التطورات، من المهم التنويه إلى أنها لا تمثل حكماً جديداً أو نتيجة جديدة ضد برشلونة، إذ لا يزال التحقيق جارياً ولم يصدر أي حكم نهائي بعد.

يذكر أن تلك القضية تتعلق بمبالغ مالية دفعها برشلونة بين عامي 2001 و2018 إلى نيغريرا، حين كان يتولى رئاسة لجنة الحكام، للحصول على مزايا تحكيمية مزعومة في المباريات.