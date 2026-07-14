الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال رئيس الأمن العسكري في كتيبة جباليا

خبرني - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان الجيش الإسرائيلي، نفذ هجوم في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، في شمال قطاع غزة، أسفر عن استشهاد محمد مروان محمد سالم، رئيس الأمن العسكري في كتيبة الجبالية المركزية التابعة لحركة حماس وفق زعمه.

واضاف ان الغارة استهدفت عدد من العناصر الأخرى التابعة للجناح العسكري للحركة، وهم: عبد الملك أبو الجبين - عنصر من كتيبة الجبالية المركزية، ورئيس قسم التحقيقات في شرطة حماس ويمان محمد جبريل عابد وعنصر من كتيبة الجبالية المركزية غسان أكرم سلامة - عنصر من كتيبة الجبالية الغربية، وعضو في شرطة حماس

وزعم ان الضربات جاءت بعد ان خططوا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش الاسرائيلي