تفاصيل رحيل محمود تريزيغيه عن الأهلي المصري

خبرني - أعلن الأهلي المصري إنهاء التعاقد مع جناحه الدولي محمود حسن "تريزيغيه"، نجم منتخب مصر، مثمناً جهود اللاعب مع الفريق.



وفي بيان رسمي، الثلاثاء، أعلن الأهلي إنهاء التعاقد مع محمود حسن "تريزيغيه" في ضوء مناقشات ومشاورات ودية وتسوية مالية تحكمها علاقة متميزة بين اللاعب وناديه.

ووجه الأهلي الشكر إلى تريزيغيه عن الفترة الماضية "التي بذل فيها كل الجهد للمساهمة مع زملائه لتحقيق أفضل النتائج على كل المستويات".

بدوره، أكد تريزيغيه على "شكره الكامل للنادي ومجلس إدارته، لما لاقاه من اهتمام وتقدير كما عبر عن امتنانه وحبه لجماهير الأهلي الوفية التي يعتز بها ويدين لها بالكثير من الدعم والمساندة طوال مشواره الكروي".

وجاء إعلان رحيل تريزيغيه عن الأهلي تمهيداً لانتقاله إلى نادي الرياض السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن تريزيغيه شارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026، قبل انتهاء مشواره بالإقصاء من دور الـ16 على يد الأرجنتين.

وعاد صاحب الـ31 عاماً إلى الأهلي صيف عام 2025 بعد 10 سنوات من رحيله، ويرتبط بعقد مع القلعة الحمراء حتى 2030.