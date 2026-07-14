"رؤية عمّان" تتسلم خدمات جمع ونقل النفايات في منطقة المدينة

خبرني - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، عن توسيع المناطق التي تقدم فيها خدمات جمع ونقل النفايات من خلال الشركات المتخصصة، بانضمام منطقة المدينة إلى المناطق التي تقدم فيها الخدمة، وذلك ضمن خطة التنفيذ التدريجية لمشروع تطوير خدمات إدارة النفايات في العاصمة عمّان.

وقال العناسوة إن ائتلاف شركة "سيتي بلو" سيباشر تقديم خدمات جمع ونقل النفايات في منطقة المدينة، والتي تشمل مناطق الرجوم، والعدلية، والمدرج، والهاشمي الجنوبي، وجبل الجوفة، وجبل القلعة، ووادي الحدادة، اعتبارا من الأربعاء.

وأضاف أن التوسع في نطاق عمل الشركات يأتي ضمن برنامج مرحلي يهدف إلى رفع كفاءة خدمات النظافة، وتحسين مستوى الاستجابة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة النفايات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد العناسوة أن شركة رؤية عمّان تواصل متابعة أداء الشركات ميدانيًا، بالتنسيق مع أمانة عمّان الكبرى، لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى النظافة في مختلف مناطق العاصمة.

يذكر أن شركات النظافة بدأت أعمالها في العاصمة عمّان اعتبارًا من الأول من نيسان 2026، وفق خطة تنفيذ تدريجية شملت استلام المناطق على مراحل، بما يضمن انتقالًا منظمًا للخدمة واستدامة تقديمها بأعلى مستويات الجودة.

وفي وقت سابق، قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان، محمد الفاعوري، الجمعة، إن خدمات جمع النفايات في العاصمة تمر حاليا بمرحلة انتقالية تهدف إلى تجويد خدمات النظافة وتطبيق أحدث أنظمة الإدارة الذكية للنفايات.

وأضاف في حينها أن الأمانة بدأت فعليا بتطبيق نظام الإدارة الذكية للنفايات، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشمل 6 مناطق، فيما لا تزال 16 منطقة في مرحلة انتقالية، ولم تنقل خدمات جمع ونقل النفايات في 12 منطقة أخرى إلى الشركات الجديدة.

وكانت شركة رؤية عمّان، الذراع الاستثمارية لأمانة عمّان الكبرى، قد أكدت في وقت سابق أن الشركات المتعاقدة معها ضمن مشروع تطوير خدمات النظافة وجمع وإدارة النفايات في العاصمة هي شركات أجنبية متخصصة، تمتلك خبرات واسعة في تشغيل وإدارة خدمات النظافة وجمع النفايات في عدد من الدول والأسواق خارج الأردن.