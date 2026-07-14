تأجيل حفل عمرو دياب في لبنان.. ما مصير التذاكر؟

خبرني - أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب في لبنان تأجيل موعد الحفل، مؤكدة إمكانية استرداد قيمة التذاكر بالكامل.

وكان من المقرر أن يحيي عمرو دياب حفله في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 1 أغسطس/آب 2026، قبل أن تعلن الشركة المنظمة، عبر بيان رسمي نشرته على حسابها بموقع "إنستغرام"، تأجيل الحفل إلى موعد سيتم الكشف عنه لاحقًا.

وأكدت الشركة أن جميع حاملي التذاكر سيتمكنون من استرداد قيمتها بالكامل من خلال الجهة التي تم الشراء منها، معربة عن تقديرها لتفهم الجمهور، ومؤكدة أنها ستعلن الموعد الجديد فور الانتهاء من الترتيبات اللازمة.

وفي الوقت نفسه، يواصل عمرو دياب استعداداته لطرح ألبومه الغنائي الجديد، المقرر إطلاقه خلال موسم صيف 2026، وسط ترقب كبير من جمهوره.

وكشفت مصادر أن فريق العمل انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التسويقية للألبوم، والتي تتضمن حملة دعائية مختلفة عن الأعوام الماضية، إلى جانب طرح فيديو كليب لإحدى الأغنيات بالتزامن مع إطلاق الألبوم رسميًا، في خطوة جديدة ضمن استراتيجية الترويج.

وأضافت المصادر أن الموعد المستهدف لطرح الألبوم لا يزال خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم تطرأ أي مستجدات تؤثر على خطة الإصدار.