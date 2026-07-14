اجتماع أمني لمتابعة الاستعدادات لمهرجان جرش

خبرني - ترأس مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، الثلاثاء، اجتماعا أمنيا في مبنى المديرية، بحضور عدد من كبار ضباط الأمن العام، للاطلاع على الخطط الأمنية والمرورية الخاصة بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين، والوقوف على مستوى الجاهزية العملياتية واللوجستية، بما يضمن إنجاح فعاليات المهرجان وتأمينها وفق أعلى المعايير.

وأكد اللواء المعايطة، أن مديرية الأمن العام سخرت جميع إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث الوطني، من خلال خطط أمنية ومرورية متكاملة، تقوم على التنسيق الوثيق بين مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام والجهات المنظمة للمهرجان، بما يكفل توفير بيئة آمنة لزوار المهرجان وضيوفه، ويعكس الصورة الحضارية للمملكة كوجهة ثقافية وسياحية آمنة.

ووجه مدير الأمن العام بتعزيز الانتشار الأمني في محيط مواقع الفعاليات، واستثمار أحدث التقنيات والإمكانات اللوجستية، وتكثيف الجهود الميدانية بما يسهم في الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والسلامة، ويضمن تمكين الزوار من الوصول الى فعاليات المهرجان بكل يسر وطمأنينة.

واستمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدمه قائد أمن إقليم الشمال، استعرض خلاله أبرز الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية، ومستويات الجاهزية العملياتية واللوجستية المعتمدة.