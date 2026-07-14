إسرائيل تحظر هبوط طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون

خبرني - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية -اليوم الثلاثاء- أن وزيرة المواصلات ميري ريغيف أصدرت قرارا يحظر هبوط طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون، بعد أن جمد الجيش الأمريكي خطة نقل تلك الطائرات، مما يهدد بإلغاء رحلات يومية وخسائر اقتصادية لتل أبيب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه التطورات تعكس صراعا بين هيئة المطارات والأمريكيين، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار وجود الطائرات الأمريكية في المطار إلى إلغاء 50 ألف تذكرة طيران هذا الصيف.

وأوضحت أنه يوجد في إسرائيل حاليا 34 طائرة تزود بالوقود أمريكية، وصلت 4 منها خلال التصعيد الحالي المتجدد بين إيران والولايات المتحدة.

تجميد الخطط

وفي وقت سابق اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الأمريكي قرر تجميد خطط نقل طائرات التزود بالوقود العسكرية المتمركزة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

يأتي ذلك بعد تقارير إسرائيلية، أشارت في الأيام الأخيرة إلى توجه لنقل عشرات الطائرات العسكرية الأمريكية التي تتمركز في المطار، وذلك في أعقاب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي جرى التوصل إليها الشهر الماضي.

وحسب تقرير القناة، فإن الطائرات الأمريكية لم تُنقل من المطار حتى الآن، بل نُشرت 4 طائرات أخرى، وفق رسالة من المدير العام لهيئة المطارات الإسرائيلية شارون كيدمي إلى مسؤولين في وزارة المواصلات، مشيرا إلى أن استمرار وجود الطائرات العسكرية الأمريكية قد يؤدي إلى نقص كبير في أماكن وقوف الطائرات المدنية بمطار بن غوريون بدءا من 23 يوليو/تموز.

إلغاء رحلات

وأضاف أن ذلك قد يضطر هيئة المطارات إلى إلغاء نحو 10 رحلات يوميا، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الركاب وشركات الطيران والنشاط الاقتصادي وسمعة إسرائيل ومطار بن غوريون بوصفه وجهة طيران موثوقة.

وطالب كيدمي بالتحرك العاجل لمواصلة تنفيذ المخطط المتفق عليه وإكمال نقل الطائرات وفق الالتزامات الممنوحة، لمنع العواقب التشغيلية والعامة الخطيرة التي يُتوقع حدوثها في الأيام المقبلة.

كما حذر من أن عدم إخلاء مواقف الطائرات لمصلحة الطيران المدني سيجبر الهيئة على اتخاذ إجراءات تشغيلية واسعة، من بينها إلغاء رحلات.

وكانت الطائرات العسكرية الأمريكية قد اتخذت من مطار بن غوريون قاعدة لها للتزود بالوقود، وهو ما عده مراقبون جزءا من الاستعدادات العسكرية الأمريكية في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.