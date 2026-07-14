فضيحة مالية تهز بلدية في محافظة المفرق

خبرني - علم موقع خبرني ان وزير الادارة المحلية وليد المصري أوعز بالتحقيق الفوري في شبهة اختلاسات في بلدية أردنية تقع ضمن حدود محافظة المفرق .

وتتعلق القضية وفق معلومات خبرني حول الاستيلاء على ايرادات ايجارات مجمعات للبلدية تقع ضمن حدود محافظة المفرق .

رئيس لجنة البلدية ابلغ الوزير برصد ثغرات في سجلات ايرادات الايجارات خلال السنوات الماضية والوزير طلب فورا تشكيل لجنة تحقيق بعد الكشف عن إيصالات مالية غير موردة لصندوق البلدية وفق الأصول في قضية بلغ فيها حجم التجاوزات المكتشفة حتى الان خبرني نحو ٥٠ الف دينار .