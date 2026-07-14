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الصافرة الأردنية تقترب من التاريخ .. مخادمة وطاقمه مرشحون لإدارة نهائي المونديال

  • 14 تموز 2026
  • 16:20
الصافرة الأردنية تقترب من التاريخ مخادمة وطاقمه مرشحون لإدارة نهائي المونديال
الحكم أدهم مخادمة يراقب المباراة برفقة طاقم التحكيم خلال مباراة دور الـ16 في كأس العالم 2026 بين الولايات المتحدة وبلجيكا

خبرني - في إنجاز تاريخي غير مسبوق للرياضة الأردنية ، يواصل طاقم التحكيم الأردني بقيادة حكم الساحة أدهم مخادمة، ومساعديه محمد بكار ومحمد الرويلي، حضورهم الاستثنائي في بطولة كأس العالم، بعد بقائهم ضمن القائمة النهائية المرشحة لإدارة إحدى المباراتين الأخيرتين في البطولة (المباراة النهائية أو مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع).

 

ثقة دولية وشهادة نجاح عالمية:

 جاء الترشيح بقرار من لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) برئاسة الخبير التحكيمي بييرلويجي كولينا، نظير الأداء المتزن والقرارات الدقيقة التي قدمها الطاقم خلال الأدوار السابقة.

ويمثل وصول هذا الطاقم إلى هذه المرحلة المتقدمة علامة فارقة تؤكد التطور الكبير الذي وصلت إليه الكفاءات التحكيمية الأردنية وقدرتها على قيادة أكبر المحافل الكروية.

 

مونديال للتاريخ :

وسواء أدار الطاقم الأردني النهائي الحلم أم مواجهة تحديد المركز الثالث، فإن ما قدمه مخادمة ورفاقه في هذا المونديال قد كُتب بالفعل بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة العربية.

 

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