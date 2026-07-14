قبول استقالة البكار وتعيين القطامين وزيرًا للنقل والعمل

خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة:

"نحن عبدﷲ الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

يعين معالي الدكتور نضال مرضي عبدﷲ القطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل.

صدر عن قصرنا رغدان العامر في 29 محرم من سنة 1448 هجرية، الموافق 14 من تموز سنة 2026 ميلادية".

وأدى الوزير اليمين الدستورية أمام جلالة الملك.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيد خالد محمود محمد البكار، وزير العمل، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 14 تموز 2026.