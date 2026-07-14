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  • الوزني رئيساً للمجلس الفني للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب

الوزني رئيساً للمجلس الفني للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب

  • 14 تموز 2026
  • 14:54
الوزني رئيساً للمجلس الفني للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب

خبرني - تتقدم مجموعة الخليج للتأمين – الأردن بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الرئيس التنفيذي، الدكتور علي الوزني، بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس الفني للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب.

ويُعد هذا الإنجاز محطة مهمة ومشرّفة لقطاع التأمين الأردني، كونه يمثل المرة الأولى التي يتولى فيها الأردن هذا المنصب المرموق على مستوى الصندوق، بما يعكس الثقة الإقليمية بالكفاءات الأردنية ودورها المتقدم في صناعة التأمين وإعادة التأمين.

كما يأتي هذا الانتخاب امتداداً لمسيرة الدكتور علي الوزني المهنية الحافلة بالإنجازات، وتأكيداً لحضوره الفاعل ومساهماته المتواصلة في تطوير القطاع وتعزيز مكانته محلياً وعربياً.

نبارك للدكتور علي الوزني هذا الإنجاز المستحق، ونتمنى له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، بما يسهم في دعم التعاون العربي المشترك وخدمة قطاع التأمين في المنطقة.

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