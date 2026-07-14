واشنطن بوست تكشف عن قوة أميركية ضخمة لحصار إيران

خبرني - قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة نشرت 19 سفينة حربية في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تمنحها قدرة نارية وحضورا عسكريا كبيرا لتنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته، أن معظم القطع البحرية تتمركز في شمال بحر العرب، وتشمل حاملتي الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، إضافة إلى 13 مدمرة وسفينة هجومية برمائية وطرادا وسفينتي إنزال.

وأشار إلى أن العدد الكبير من المدمرات يمنح القوات الأميركية قدرة كبيرة على فرض الحصار البحري على إيران وتأمين وجود عسكري قوي في المنطقة.

ولم يشمل الإحصاء أي غواصات نووية، حيث ترفض البحرية الأميركية عادة الكشف عن مواقع انتشارها.

وبحسب الصحيفة، يبدأ سريان الحصار الأميركي مجددا الثلاثاء الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويستهدف أي سفينة متجهة إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرة لها.

وخلال فترة الحصار السابقة، اعترضت البحرية الأميركية أو أجبرت على العودة أكثر من 140 سفينة تجارية، فيما أطلقت النار على غرف محركات 9 سفن لتعطيلها بعد رفضها الامتثال.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإعادة فرض الحصار البحري، بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين الجانبين.



وترغب طهران في فرض رسوم عبور في المضيق، بينما صرّح ترمب بأنه يريد تحصيل مبلغ يعادل 20% من قيمة كل شحنة مقابل حماية المضيق، وهو ما يُخالف القانون الدولي الذي من المفترض أن يضمن حرية الملاحة.

وقبل اندلاع الحرب في فبراير (شباط)، كان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز يمر عبر مضيق هرمز يوميا لنقل أكثر من 15 مليون برميل من الوقود إلى الأسواق العالمية بقيمة لا تقل عن 1.2 مليار دولار.

والثلاثاء، أتمت القوات الأميركية أحدث موجة من الضربات على إيران، حيث استمرت خمس ساعات لليلة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض سيطرة على حركة الشحن الإيراني واقترح فرض رسوم 20 بالمئة لحراسة مضيق هرمز.

وقال ترمب، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار على الملاحة الإيرانية في الخليج، وستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا "مقابل رسوم".

وحذر في الوقت نفسه من أن القوات الأميركية ستضرب إيران مجددا "بقوة كبيرة" في الساعات المقبلة، وذلك بعدما تبادل الجانبان هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وتتمسك القيادة العسكرية العليا في إيران بألا يكون للولايات المتحدة أي دور في تحديد مستقبل مضيق هرمز، وتؤكد أنه لن يُسمح لها بالتدخل.