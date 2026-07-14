كابيتال بنك ومبادرة (رياضة لأجل الخير ) ينظمان فعاليات رياضية لموظفي البنك لدعم تعليم الأطفال الأقل حظاً

خبرني - نظم كابيتال بنك، بالتعاون مع مبادرة "رياضة لأجل الخير" التابعة لشركة هدف الغير ربحية، سلسلة من الفعاليات والأنشطة الرياضية لموظفيها تضمنت منافسات في رياضتي الريشة الطائرة والبادل، في مبادرة جمعت بين تعزيز صحة الموظفين ورفاهيتهم، والإسهام في دعم البرامج التعليمية المخصصة للأطفال الأقل حظاً.

وشهدت المنافسات مشاركة واسعة وتفاعلاً لافتاً من الموظفين، وسط أجواء اتسمت بالحماس والروح الرياضية، وأسهمت في تعزيز التواصل بين فرق العمل وتشجيع المشاركة في أنشطة تجمع بين التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل وخدمة المجتمع، من خلال تحويل النشاط الرياضي إلى وسيلة لدعم قضايا إنسانية وتعليمية.

وجاء تنظيم الفعاليات بالشراكة مع مبادرة "رياضة لأجل الخير"، وهي مبادرة إنسانية توظف الأنشطة الرياضية لدعم المبادرات المجتمعية، حيث تُخصص العوائد المالية المتحققة من المشاركة في الفعاليات لتمويل مشاريع تنموية وخيرية تسهم في إحداث أثر مجتمعي ومستدام في حياة المستفيدين.

وفي تعليق لها على المبادرة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن هذه المبادرة تجسد إيمان البنك بأن المسؤولية المجتمعية لا تقتصر على تقديم الدعم، بل تمتد إلى إشراك الموظفين في صناعة هذا الأثر، من خلال مبادرات تدمج بين رفاهيتهم والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وأضافت بارطو أن المشاركة الواسعة والحماس الذي أظهره الموظفون خلال المنافسات يعكس إيمانهم بأهمية المبادرات التي تجمع بين تعزيز الصحة والرفاه وإحداث أثر مجتمعي ملموس، مؤكدة أن الشراكة مع مبادرة "رياضة لأجل الخير" قدمت نموذجاً مميزاً لكيفية توظيف الرياضة في دعم قضايا تعليمية وإنسانية، وتحويل المشاركة الرياضية إلى فرصة حقيقية للإسهام في بناء مستقبل أفضل للأطفال.

وستُخصص العوائد المالية المتحققة من هذه الفعاليات لتمويل برنامج تعليمي يستهدف الأطفال الأقل حظاً ومن يعانون من الأمية، بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات القراءة والكتابة الأساسية، وفتح آفاق أوسع أمامهم لمواصلة تعليمهم وبناء مستقبل أفضل.