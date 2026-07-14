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الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز

  • 14 تموز 2026
  • 14:37
الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز

خبرني  - دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء مرورهما في مضيق هرمز؛ انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن الملاحة البحرية وسلامتها.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان اليوم الثلاثاء، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة بوفاة أحد مواطنيها جراء هذا الاعتداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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