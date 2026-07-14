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مذكرة نيابية تطالب بشمول متقاعدي الأمن العام بالمكرمة والمكافأة السنوية

  • 14 تموز 2026
  • 13:58
مذكرة نيابية تطالب بشمول متقاعدي الأمن العام بالمكرمة والمكافأة السنوية

خبرني - طالب عدد من النواب بشمول متقاعدي مديرية الأمن العام، ممن تجاوزت خدمتهم العسكرية الفعلية 20 عاماً وأُحيلوا إلى التقاعد قبل نفاذ قانون التقاعد العسكري المعدل، بالمكرمة الملكية السامية والمكافأة السنوية المنصوص عليهما في القانون.

وجاءت المطالبة في مذكرة نيابية وُجهت إلى رئيس مجلس النواب، وتبناها النائب عطالله الحنيطي، داعية إلى مراجعة أوضاع هذه الفئة من المتقاعدين ومساواتها بالفئات التي شملتها التعديلات القانونية، بما يضمن حصولها على الحقوق والمزايا المقررة.

وأكدت المذكرة أن متقاعدي الأمن العام أمضوا سنوات طويلة في الخدمة العسكرية، وأدوا مهامهم في مختلف المواقع، معتبرة أن شمولهم بالمكرمة والمكافأة السنوية يمثل تقديراً لما قدموه خلال سنوات خدمتهم.

وشدد النواب الموقعون على أهمية دراسة المطالب بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحقق العدالة بين فئات المتقاعدين العسكريين ويحفظ مكانتهم بعد انتهاء خدمتهم.

وأشارت المذكرة إلى أن المطالبة تستند إلى أحكام قانون التقاعد العسكري المعدل، الذي تضمن تعديلات تتعلق بحقوق ومزايا المتقاعدين العسكريين، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى قرار يراعي مطالب متقاعدي الأمن العام ويضمن المساواة بينهم وبين باقي الفئات المشمولة.

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