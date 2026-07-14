شهيدان و21 مصابا خلال الساعات الماضية في قطاع غزة

خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، وصول شهيدين و21 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,110 شهداء، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3,599 إصابة، وسُجلت 800 حالة انتشال.

وأضافت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,233 شهيدًا و173,707 مصابين.

وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأحد، تحذيرا أخيرا من "الشلل التام" الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف، بعد أن تحولت المركبات المتبقية إلى ركام متهالك لم يعد صالحا للاستخدام اليومي، مما يهدد بقطع شريان الحياة بين المرضى والمستشفيات

وأضافت أن الحصار المستمر، والاستهداف المباشر، وتراكم الأعطال الفنية، ومنع إدخال الإطارات والبطاريات وقطع الغيار والزيوت، أسفر عن خروج 70% من مركبات الوزارة عن الخدمة تماماً.