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فرنسا: حرائق غابة فونتينبلو تلتهم أكثر من 1900 هكتار

  • 14 تموز 2026
  • 13:41
فرنسا حرائق غابة فونتينبلو تلتهم أكثر من 1900 هكتار

خبرني  - تواصل فرق الإطفاء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، جهودها للسيطرة على حرائق غابة فونتينبلو جنوب شرقي باريس، بعدما أتت النيران على أكثر من 1900 هكتار خلال ما يزيد على يوم، في واحدة من أكبر حرائق الغابات التي تشهدها شمال فرنسا خلال العقدين الماضيين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشارك نحو 850 من رجال الإطفاء، مدعومين بأربع طائرات إطفاء، وثلاث مروحيات مخصصة لإخماد الحرائق، في محاولة لمحاصرة النيران ومنع اتساع رقعتها.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء في إقليم سين ومارن إن فرق الإنقاذ تأمل في احتواء الحريق خلال اليوم، محذراً من أن عمليات الإخماد والتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران قد تستغرق أياماً أو حتى أسابيع.

وأجلت السلطات نحو ألف شخص، بينهم نزلاء مخيم يقع على أطراف الغابة، فيما أكدت محافظة سين ومارن عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر مادية كبيرة حتى الآن.

وبدأت الحرائق الأحد في غابة فونتينبلو، على بعد نحو 60 كيلومتراً من العاصمة، قبل أن تمتد بسرعة بفعل موجة الحر، ما تسبب في إغلاق طرق وتعطيل حركة القطارات وإجلاء نحو ألف شخص من المدينة والمناطق المجاورة.

وتأتي هذه الحرائق في وقت تواجه فيه فرنسا وأوروبا موجات حر متكررة ومتزايدة الشدة، أدت إلى ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات واتساع نطاقها.

وتُعد غابة فونتينبلو، التي تمتد على مساحة تقارب 25 ألف هكتار جنوب شرقي باريس، من أبرز الغابات الطبيعية في فرنسا، بفضل تنوعها البيولوجي الغني، كما تستقطب ملايين الزوار سنوياً، ما يجعل الأضرار التي لحقت بها تمثل خسارة بيئية وسياحية كبيرة.

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