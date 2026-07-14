شرطة الاحتلال الإسرائيلي تغلق أبواب المسجد الأقصى وتعتقل 30 فلسطينيا

خبرني - أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أبواب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس في بيان مقتضب، بأن شرطة الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى، بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية داخل ساحات الحرم القدسي الشريف.

وعلى صعيد متصل، اقتحم أكثر من 100 مستوطن يهودي متطرف، فجر اليوم، بلدة كفل حارس شمال غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين فيها.

وأفاد مجلس بلدي كفل حارس، في بيان، بأن المستوطنين اقتحموا البلدة، ونفذوا اعتداءات طالت ممتلكات المواطنين، تخللتها أعمال تخريب وتكسير للمركبات ومحاولة الاعتداء على المنازل وذلك بحماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما خرب مستوطنون اليوم، بيوتا بلاستيكية في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس.

وأفادت بلدية بورين، في بيان، بأن مستوطنين مسلحين هاجموا البلدة، وأقدموا على تخريب بيوت بلاستيكية زراعية تقع على الشارع الرئيسي تابعة لجمعية "أرض وزرع التعاونية".

الى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة طالت مدنا وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في عدد من المناطق، أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان،ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثين فلسطينيا، بعد مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها.

وخلال الحملة، احتجزت قوات الاحتلال مواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم لساعات، فيما منعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى حالة مرضية في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس بسبب إغلاق أحد الحواجز العسكرية فيها.