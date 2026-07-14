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حسان يزور السفارة القطرية معزيا بوفاة الأمير حمد بن خليفة

  • 14 تموز 2026
  • 13:39
حسان يزور السفارة القطرية معزيا بوفاة الأمير حمد بن خليفة

خبرني  -  قدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان واجب العزاء بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - رحمه الله - وذلك خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، سفارة دولة قطر الشَّقيقة في عمان ولقائه السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

ودوَّن رئيس الوزراء كلمة في سجل التَّعازي، عبَّر فيها عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة إلى دولة قطر الشَّقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً الله تعالى أن يتغمَّد الرَّاحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُسكِنه فسيح جنَّاته.

كما قدَّم واجب العزاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي.

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