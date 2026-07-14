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جدل تحت قبة البرلمان بعد ذكر اسم (حسن الرياطي)

  • 14 تموز 2026
  • 13:06
جدل تحت قبة البرلمان بعد ذكر اسم حسن الرياطي

خبرني - أثار ذكر اسم النائب حسن الرياطي جدلاً تحت قبة مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعدما أشار إليه النائب سليمان أبو يحيى قائلاً إن ذلك يأتي "وفاءً له".

واعترض رئيس مجلس النواب مازن القاضي على حديث أبو يحيى، مؤكداً أن القضاء هو الجهة صاحبة الفصل في القضية، وأنه لا يجوز للنائب أن يكون جزءاً منها.

وقال القاضي إن قضية الرياطي شأن بين أشخاص ولا علاقة لمجلس النواب بها، مطالباً النواب بالالتزام بموضوع الجلسة والنظام الداخلي للمجلس.

وحاول أبو يحيى توضيح أسباب ذكره اسم الرياطي، إلا أن القاضي قطع الصوت عنه لمنعه من مواصلة الحديث في القضية.

كما حاول عدد من النواب التطرق إلى ملف الرياطي، لكن رئيس المجلس واصل قطع الصوت عنهم، مؤكداً ضرورة حصر المداخلات في المقترحات ومناقشة مشروع قانون الجامعات الأردنية.

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