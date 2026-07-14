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  • العساسلة يؤدي اليمين القانونية أمام وزير النقل مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية

العساسلة يؤدي اليمين القانونية أمام وزير النقل مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية

  • 14 تموز 2026
  • 13:05
العساسلة يؤدي اليمين القانونية أمام وزير النقل مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية

خبرني -  أدى أحمد محمد علي العساسلة اليوم اليمين القانونية أمام وزير النقل الدكتور نضال القطامين، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية.
وجرت مراسم تأدية اليمين في مقر وزارة النقل، حيث أكد الدكتور القطامين أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة البحرية الأردنية في تنظيم وتطوير قطاع النقل البحري، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات البحرية والارتقاء بمستوى الأداء، دعما لمنظومة النقل والقطاع اللوجستي في المملكة.
وأعرب العساسلة عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية، مؤكدا التزامه بالعمل بما يخدم المصلحة العامة، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير قطاع النقل البحري، والارتقاء بأداء الهيئة البحرية الأردنية بما ينسجم مع التوجهات الوطنية.

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