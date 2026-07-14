كاتس يطلب العفو عن جندي أدين بجريمة ارتكبت أثناء تأديته لخدمته

خبرني - تقدم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بطلب عفو رسمي إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، بهدف محو السجل الجنائي للجندي السابق إيلور أزاريا.

وجاء في رسالة الوزير إلى الرئيس أن استمرار بقاء هذا السجل الجنائي بعد مرور عقد كامل على الحادثة يشكل عبئا غير متناسب على جندي متميز أدين بجريمة ارتكبت أثناء تأديته لخدمته العملياتية في الميدان.

وأوضح كاتس في رسالته أن إبقاء هذا السجل الجنائي يمثل رسالة سلبية إلى الجنود الشبان الذين يرسلون لمواجهة المخاطر والخدمة في وحدات قتالية وفي أماكن خطيرة، وأضاف أن هناك ضرورة لإتاحة الفرصة لأزاريا للتعافي والانطلاق إلى حياة جديدة بعيدا عن تداعيات هذه القضية التي طالت أكثر مما ينبغي.

وأشار وزير الدفاع في رسالته إلى أن أزاريا قد قضى كامل مدة العقوبة السجن التي صدرت بحقه بالفعل في عام 2018، وأن فترة التقادم القانوني المحددة في القانون قد انقضت بالفعل، مما يعني أن المطلوب حاليا ليس سوى اختصار الفترة المتبقية لمحو السجل الجنائي، وليس أي إجراء آخر يتعلق بالعقوبة الأصلية، مؤكدا أن الجندي السابق قد أنهى بالفعل كل ما كان مطلوبا منه بموجب الحكم الصادر بحقه.

يشار إلى أن أزاريا هو جندي فرنسي-إسرائيلي سابق في الجيش الإسرائيلي، أدين بتهمة القتل غير العمد لإطلاقه الرصاص عام 2016 على رأس الشاب الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، وهو ملقى على الأرض ولا يقوى على الحركة.

وكانت الواقعة قد أثارت الرأي العام الدولي حيث قتل الجندي المهاجم الفلسطيني الذي كان يرقد مصابا على الأرض إثر إطلاق الرصاص عليه بعدما طعن جنديا أخر.

وفي عام 2024، كانت وزارة الخارجية الأمريكية حظرت أزاريا من السفر إلى الولايات المتحدة، متهمة إياه بالتورط في قتل فلسطيني خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية.