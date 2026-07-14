دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز

خبرني - أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي الثلاثاء بوقوع خمسة انفجارات قرب مضيق هرمز، في محيط مدينة بندر عباس الساحلية، وهي منطقة استُهدفت بضربات أميركية في الأيام الأخيرة.

وقال التلفزيون الرسمي "قبل دقائق، دوّت خمسة انفجارات غربي بندر عباس"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في ظل التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة بشأن السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال الجيش الأميركي ليل الاثنين - الثلاثاء، إن قوّاته أكملت موجة جديدة من الضربات ضدّ إيران.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان "خلال المهمة التي استمرت لـ5 ساعات، نجحت القوات الأميركية في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران، شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس".

وأوضحت أنّها استخدمت ذخائر دقيقة ضد "أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية"، ومواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة، والقدرات البحرية.

وأشارت إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة جاهزية هذه القوات.