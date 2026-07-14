الجيش الإيراني: لا تراجع بشأن هرمز

خبرني - أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني اللواء محمد أكرمي‌ نيا اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، مشددا على أن المضيق لن يفتح بالحرب.

وقال المتحدث إنه "لن تتم إعادة فتح مضيق هرمز بالحرب والتحركات الشريرة والاعتداءات الأمريكية، وإن السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز هو احترام حقوق الشعب الإيراني".

وشدد المتحدث باسم الجيش الإيراني على أنهم "ملتزمون بالثأر لدماء الشهداء خصوصا المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي".

وقال: "سنقف إلى آخر نفس، لن نتزحزح قيد أنملة بشأن مضيق هرمز، الطريق الوحيد لفتح مضيق هرمز هو احترام حقوق الشعب الإيراني، والتزام الولايات المتحدة بمواد مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن رسميا إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية "حتى إشعار آخر"، وذلك ربطا بإنهاء ما وصفه بـ "التدخلات الأمريكية" في المنطقة. جاء هذا الإعلان بعد جولة عنيفة من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران.