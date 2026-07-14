تجارة عمّان تنجز أكثر من 58 ألف معاملة عبر (خدمة المكان الواحد) خلال الربع الثاني من 2026

خبرني - واصل مقر خدمة المكان الواحد في غرفة تجارة عمّان تعزيز دوره في تسهيل إنجاز المعاملات الحكومية للقطاع التجاري والخدمي والمواطنين، بعدما أنجز 58,733 معاملة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026، من خلال حزمة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الرسمية العاملة داخل مقر الغرفة.

ويضم مقر الخدمة مكاتب لكل من مديرية عمل غرفة تجارة عمّان، ووزارة الخارجية، ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والكاتب العدل، وأمانة عمّان الكبرى (وحدة رخص المهن)، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، إضافة إلى مكتب "إي فواتيركم".

وبحسب يان للغرفة اليوم الثلاثاء، شملت المعاملات المنجزة 5,145 تصريح عمل، و14,800 معاملة لتصديق الوثائق والوكالات والاستشارات القنصلية، و7,876 معاملة لدى دائرة الأراضي والمساحة، و11,400 معاملة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

كما أنجز مكتب الكاتب العدل 3,864 معاملة تنوعت بين إصدار وتصديق الوكالات والكفالات والتعهدات والاتفاقيات، فيما أنجز مكتب وحدة رخص المهن 300 معاملة، وأنجز مكتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات 4,624 معاملة شملت إصدار وتجديد الوثائق الرسمية، إلى جانب تنفيذ 10,724 معاملة للدفع الإلكتروني عبر مكتب "إي فواتيركم".

وأكد رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن خدمة المكان الواحد أصبحت نموذجاً عملياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال جمع عدد من الجهات الحكومية في موقع واحد، بما يختصر الوقت والجهد على المراجعين، ويعزز كفاءة إنجاز المعاملات، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال في العاصمة.

وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في تطوير خدماتها وتوسيع نطاق الجهات الحكومية العاملة ضمن مقر الخدمة، بما يلبي احتياجات القطاع التجاري والخدمي والمستثمرين، ويسهم في تبسيط الإجراءات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

ودعا الحاج توفيق الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية والمواطنين إلى الاستفادة من الخدمات المتوفرة في مقر خدمة المكان الواحد، لما يوفره من سرعة في إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد، مؤكداً أن الغرفة تعمل باستمرار على تطوير هذه التجربة بما يواكب احتياجات مجتمع الأعمال