بين الحذاء الذهبي وصناعة الترند

يكمن جانب من شعبية هالاند في الطريقة التي تداخلت بها شخصيته مع ثقافة الإنترنت، إلى جانب تألقه داخل الملعب.

ففيما صنعت أهدافه لحظات كروية مهمة، شكّلت أيضاً تعليقاته الساخرة وصوره العفوية والميمز المرتبطة به حضوراً رقمياً واسعاً امتد إلى ما هو أبعد من كرة القدم.

وفي وقتٍ تُقاس الشهرة بقدرتها على صناعة الترند وتغذية المحتوى والنقاشات الرقمية، يبدو أن هالاند استطاع الجمع بين المنافسة على الحذاء الذهبي (الجائزة التي تُمنح للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف خلال البطولة) والتحول، في نظر كثيرين، إلى أحد أبرز نجوم الإنترنت خلال هذه الدورة من كأس العالم.