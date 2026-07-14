حتى وإن خرج المنتخب النرويجي من تصفيات كأس العالم، يمكن القول إن نجمه الأبرز، إيرلينغ هالاند، قد حقّق الفوز... على الإنترنت.

خلال أسابيع قليلة، أصبح اسم المهاجم النرويجي واحداً من أكثر الأسماء تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، وتحوّل إلى ما يشبه الظاهرة الثقافية التي تجاوزت حدود كرة القدم.

على سبيل المثال، ارتفعت عمليات البحث عن اسم هالاند على تيك توك في المملكة المتحدة بأكثر من 300 في المئة خلال أسبوع واحد، ليصبح اللاعب الأكثر بحثاً خلال تلك الفترة من البطولة.

كما قفز البحث عن عبارة "أفضل لحظات هالاند" بأكثر من 1300 في المئة، فيما انتشرت آلاف المنشورات التي تحمل وسم اسمه.

لكن اللافت أن الكثير من عمليات البحث لم تكن مرتبطة بأهدافه أو أرقامه فقط، بل بحياته اليومية: ما هو روتينه الصباحي؟ هل يشرب بالفعل ماءً شديد النقاء؟ وما علاقته بمشروب الأعشاب الصيني "وونغ لو كات"؟ بل إن بعض المستخدمين راحوا يبحثون عن أشخاص يشبهونه في الشكل.

فما الذي جعل اللاعب البالغ 25 عاماً أحد أبرز وجوه هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم؟ وما سبب الاهتمام الجماهيري المتصاعد به.

صورة غير متصنّعة

يبدو أن جزءاً كبيراً من الإجابة يكمن في الطريقة التي يقدم بها هالاند نفسه للجمهور.

فعلى خلاف كثير من الرياضيين الذين تمتلئ حساباتهم بمنشورات دعائية مصممة بعناية، ينشر هالاند مقاطع عفوية من حياته اليومية، يظهر فيها وهو يتناول الطعام في مطاعم شعبية، أو يجرب لهجات أمريكية بطريقة طريفة، أو يتصرف ببساطة كشاب في الخامسة والعشرين يستمتع برحلته إلى الولايات المتحدة.

هذه العفوية جعلت كثيرين يشعرون بأن الشهرة لم تغيّره، وبأنه لا يسعى إلى تصنّع صورة معينة عن نفسه، وأن حضوره على الإنترنت أقرب إلى شخص عادي منه إلى نجم عالمي يخضع كل ظهور له لحسابات العلاقات العامة.

ولعل ما ساعد في انتشاره أكثر هو أنه لا يقف موقف المتفرج أمام الميمز التي تنتشر عنه، بل يشارك فيها بنفسه.

فعندما انتشر مقطع فيديو شاهده عشرات الملايين يشبه تسريحة شعره ببصلة خضراء، لم يغضب أو يطلب حذفه، بل رد بميم شهيرة لصورة كلب ينظر جانباً في تعليق ساخر.

حتى عندما أضافت غوغل رسماً متحركاً مستوحى من الفايكنغ إلى نتائج البحث عن اسمه، دعا متابعيه مازحاً إلى تجربة البحث عنه بأنفسهم.

وفي مناسبة أخرى، كشف أنه تجاهل رسالة تلقاها عبر إنستغرام من الممثل توم هولاند، لأنه ببساطة لم يكن يعرف من يكون.

هذا النوع من السخرية من النفس جعل حضوره الرقمي يبدو أقرب إلى لغة أبناء "الجيل زد" الذي ينتمي إليهم، والذين يفضلون السخرية من الذات والتفاعل مع النكات بدلاً من محاولة السيطرة على صورة عامة جامدة.

"بيبي غيرل" والذكورة المختلفة

إلى جانب أهدافه، برز نقاش آخر على مواقع التواصل يتعلق بصورة هالاند الشخصية.

ففي حين يبدو داخل الملعب مهاجماً قوياً يصعب إيقافه، يظهر خارجه بشخصية مرحة، لا يتردد في الضحك على نفسه أو التفاعل بخفة مع الجمهور.

ويرى عدد من المستخدمين وصناع المحتوى أن هذا التناقض بين القوة الرياضية والعفوية في الحياة اليومية يجعله يمثل نموذجاً مختلفاً عن الصورة التقليدية للرجولة المرتبطة برياضة كرة القدم، والتي كثيراً ما تُربط بالعدوانية أو استعراض الهيمنة.

ولذلك انتشر في بعض المجتمعات الرقمية وصف هالاند بكلمة "babygirl"، وهو تعبير ساخر يستخدمه جمهور الإنترنت لوصف رجال يتمتعون بالقوة والنجاح، لكنهم يبدون أيضاً لطفاء أو حسّاسين أو أو بعيدين عن استعراض الرجولة التقليدية.

وذهب بعضهم إلى مقارنته بصورة الذكورة التي تروّج لها مجتمعات "المانوسفير" على الإنترنت، حيث غالباً ما يُحتفى بالسيطرة والهيمنة وإظهار التفوق على الآخرين.

في المقابل، يرى هؤلاء أن هالاند يجمع بين القوة البدنية وروح الدعابة والتواضع، من دون أن يبدو منشغلاً بإثبات "رجولته".

شعبية خاصة بين النساء

ولهذا السبب تحديداً، أصبح هذا الجانب من شخصيته محوراً لآلاف المنشورات التي كتبتها نساء على تيك توك وإنستغرام وإكس، تحدثن فيها عن أن هالاند كان سبباً في اهتمامهن بمتابعة مباريات كأس العالم، رغم أن بعضهنّ لم يكن يتابع كرة القدم من قبل.

ويرى بعض المعلقين أن حضوره عبر الميمز والقصص اليومية جعل كرة القدم تبدو أكثر انفتاحاً على جمهور لطالما شعر بأنه مستبعد من ثقافة المشجعين التقليدية.

كما لفت انتباه كثيرين قراره إضافة لقب والدته "براوت" إلى قميصه في كأس العالم، في خطوة اعتبرها متابعون لفتة تقدير نادرة لوالدته.