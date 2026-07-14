أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، الاثنين، التصدي لصواريخ بالستية أطلقتها حركة أنصار الله اليمنية الحوثية نحو المنطقة الجنوبية في السعودية.

وتحدثت الحركة عن استهداف مطار أبها في السعودية، ردّاً على الضربات التي استهدفت مطار صنعاء والتي حمّلوا الرياض مسؤوليتها.

وحذّر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية "قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء".

قبل ذلك، أعلنت حركة أنصار الله، الاثنين، تعرُّض مطار صنعاء الدولي لعدة غارات جوية سعودية، فيما قالت الحكومة اليمنية إن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء، لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، إن غارات جوية سعودية استهدفت مطار صنعاء الدولي، واصفاً الهجوم بأنه "عدوان ظالم وسافر".

وأضاف سريع أن استهداف المطار "أنهى مرحلة خفض التصعيد"، محمّلاً السعودية "عواقب عدوانها"، ومؤكداً أن الهجوم "لن يمر دون رد وعقاب"، بحسب تعبيره.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحركة، أن مطار صنعاء الدولي تعرّض لغارات جوية سعودية، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأضرار أو الخسائر الناتجة عنها.

اتهمت وزارة النقل التابعة للحوثيين السعودية باستهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، معتبرة ذلك "تصعيداً خطيراً" واستمراراً للحصار على اليمن.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما، محذرة من تداعيات ما وصفته بـ"العدوان المتكرر".

واتهم الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله محمد عبد السلام، السلطات السعودية بأنها وراء الحصار المفروض على اليمن، ولا تؤمن بأي سلام مع الجوار اليمني"، وكذلك بـ"المماطلة" بتنفيذ خارطة الطريق و"رفض كل الحلول لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي".

يرى مواطن يمني تحدّث لبي بي سي، أن إغلاق مطار صنعاء سيكون له تأثير بالغ على المدنيين وحركة السفر" في ظل حاجة آلاف الأسر إلى العلاج.

وصمدت إلى حد كبير هدنة جرى التوصل إليها في عام 2022 بعد قتال على مدى سنوات بين تحالف تقوده السعودية والحوثيين، والذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

واستمرت الهدنة رغم التصعيد في المنطقة المرتبط بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي قصف الحوثيون خلالها سفن شحن في البحر الأحمر، فضلاً عن الصراع مع إيران.

ويقول يمني آخر لبي بي سي، إن "استهداف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة مدنية تقل وفداً يمنياً يؤكد بوضوح أن الحصار لا يزال قائماً".

ويضيف أن "نجاح الطائرة في الهبوط بمطار الحديدة يدل على وجود ترتيبات وخطط بديلة تضمن استمرار حركة الطيران رغم هذه القيود".