الحكومة اليمنية تتبنى القصف

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، الاثنين، إن قواتها المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع اليمنية أوردته وكالة الأنباء "سبأ"، أنه "منعت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة صنعاء، وأصرّت على أن ينتهك الطيران الإيراني أراضي اليمن، ولهذا استُهدف مدرج المطار"، وفق توصيف الحكومة اليمنية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بشأن حركة الطيران في مطار صنعاء، عقب الحديث عن استعداد الجماعة لاستقبال طائرة جديدة قادمة من إيران، وسط اعتراضات من الحكومة اليمنية التي تؤكد ضرورة تشغيل المطار وفق الأطر القانونية والسيادية.

وقال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إنه لا يعتزم "توسيع نطاق المواجهة" مع جماعة أنصار الله، مشدداً في الوقت عينه على منع "أي انتهاك للأجواء اليمنية".

وجاء في بيان أصدره العليمي الذي يرأس مجلس القيادة المدعوم من السعودية "وجّهت (..) بعدم توسيع نطاق المواجهة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه إيران"، متهماً إياها بالعمل على استخدام اليمن "ورقة في صراعها الإقليمي".

وقال معمر مطهر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دولياً إن الحوثيين يحتجزون طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار صنعاء، بالإضافة إلى قائدها ومساعده.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال وزير الدفاع في الحكومة الفريق الركن طاهر العقيلي إن الجهود الدبلوماسية لإقناع إيران والحوثيين بوقف ما وصفه "باختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني" قد استنفدت.

وأضاف أن القوات الحكومية ستتصدى لأي طائرة معادية تنتهك المجال الجوي اليمني "بجميع الوسائل المتاحة".

وتابع: "نحمّل النظام الإيراني كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية".