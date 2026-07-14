شنت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي ضربات على إيران، عشية الموعد المُحدد لإعادة فرض حصار بحري على موانئها، رغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد إمكان التواصل لاتفاق معها.

وعلى مدى خمس ساعات، قصفت القوات الأمريكية أهدافا عسكرية في مدن واقعة على الخليج، مثل بندر عباس وبوشهر، بحسب ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" صباح الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بسماع أربعة انفجارات قرب مدينة بندر عباس الواقعة على مضيق هرمز.

وذكرت القوات الأمريكية أن من بين الأهداف التي قُصفت "أنظمة دفاع ساحلية، ومنشآت للطائرات المسيرة والصواريخ، ووسائل بحرية".

وكان ترامب توعد الاثنين بضرب إيران "بقوة الليلة وغداً".

وأعلنت السلطات الإيرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين، في هجوم أمريكي على مواقع متفرقة من مدينة عبادان إلى الجنوب الغربي من إيران، يوم الاثنين.

بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كيه إم تي أو" بتعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي أثناء عبورها قرب الساحل الشرقي لسلطنة عُمان الثلاثاء.

وقالت الهيئة إنها تلقت "بلاغاً عن حادثة وقعت على بُعد 13 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة ليما في سلطنة عُمان، وأفادت ناقلة نفط بتعرضها لهجوم صاروخي أثناء عبورها الطريق الجنوبي وتجري السلطات تحقيقاً في الحادث".