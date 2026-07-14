وبحسب الجيش الأمريكي، يدخل الحصار حيّز التنفيذ عند الساعة 20,00 من يوم الثلاثاء بتوقيت غرينيتش.

وبعدما تحدثت إيران في أوقات سابقة عن رغبتها في فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، قال ترامب إنه يرغب في تحصيل رسوم بنسبة 20 في المئة من قيمة الشحنات التي تعبر المضيق لقاء حمايته، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يكفل حرية الملاحة.

وردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كاتبا على منصة إكس "لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستبقى كذلك".

وأضاف "من الواضح أن نسبة 20 في المئة مبالغ فيها. سنكون منصفين".

واتهم الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بتعريض إمدادات النفط العالمية للخطر.

وبعد القفزة الكبيرة التي تجاوزت 9 في المئة في اليوم السابق، واصلت أسعار النفط ارتفاعها في هذا السياق. فقد ارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال ليصل إلى 84,29 دولاراً أمريكياً عند الساعة الثانية فجراً بتوقيت غرينيتش.

من جهتها، دعت الصين الثلاثاء الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة المرور الآمن في مضيق هرمز، في وقت تتجدد فيه المواجهات بين الجانبين بسبب الخلاف على كيفية إدارته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي: "إن إعادة حركة العبور الطبيعية والآمنة عبر المضيق في أقرب وقت ممكن تمثل تطلعاً مشتركاً للمجتمع الدولي"، مضيفاً أن بلاده "ستبذل جهوداً دؤوبة للمساعدة في خفض التصعيد" وتهدئة الوضع.

وكانت واشنطن وطهران توصلتا لوقف لإطلاق النار في 17 حزيران/يونيو ومذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأت في الثامن والعشرين من شباط/فبراير بغارات أميركية إسرائيلة.

غير أن الهجمات التي استهدفت الثلاثاء سفناً كانت تحاول عبور مضيق هركز، أدت إلى تجدد المواجهات بوتيرة لم يسبق لها مثيل في شدّتها منذ أسابيع، ما جعل ترامب يقول إن وقف إطلاق النار قد انتهى.

وأرسل ترامب إشعاراً رسمياً إلى الكونغرس يفيد باستئناف النزاع، بحسب ما أكد مصدر في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس.

وبلغ عدد القتلى منذ الأربعاء 25 شخصاً، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى وسائل إعلام إيرانية ومصادر رسمية.