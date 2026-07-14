مكتب نتنياهو يطلب تمديد حراسة الشاباك لعائلته 5 سنوات

خبرني - يسعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ضمان استمرار "الشاباك" في توفير الحراسة لزوجته وابنيه لـ5 سنوات إضافية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.

وحاليا يحق للعائلة الحصول على حراسة الشاباك حتى نهاية 2026، لكن الطلب الجديد يهدف إلى تمديدها حتى عام 2031، حتى لو لم يعد نتنياهو رئيسا للوزراء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الوزراء لشؤون الشاباك، التي يترأسها نتنياهو نفسه، هذا الطلب الاستثنائي الأربعاء، وسط تقديرات باستجابتها، وذلك رغم عدم تقديم الشاباك والمجلس الوطني للأمن رأيهما الرسمي بعد.

ويقول مسؤولون إن ضغوطا تمارس خلف الكواليس من قبل محيط نتنياهو لدفع القرار، خاصة أن أبناء رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد لا يحظون بحراسة مماثلة، لكن محيط نتنياهو يبرر الطلب بتغير صورة التهديدات بعد الحرب والاغتيالات في إيران ولبنان.

ويرى مراقبون أن الطلب يهدف إلى إنشاء "بوليصة تأمين" في حال خسر نتنياهو الانتخابات، لكن لا خلاف جوهريا على استمرار الحراسة ذاتها في ظل التهديدات، وإنما يدور الخلاف حول مدة التمديد، حيث أوصت اللجنة الاستشارية في البداية بستة أشهر فقط، قبل أن تمدد اللجنة الوزارية الفترة إلى سنة تنتهي في 2026.

وبخلاف العائلة، تم تأمين حراسة نتنياهو نفسه لمدة 20 عاما بعد ولايته، مما يجعله مؤهلا للحراسة حتى سن 96 عاما.

ونفت مصادر من مكتب رئيس الوزراء صحة بعض التفاصيل، بينما رفض الشاباك والمجلس الوطني للأمن التعليق.