كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية تحصد المركز الأول في محور التكنولوجيا الخضراء والاستدامة بالمهرجان التكنولوجي الو

خبرني - حققت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية إنجازًا نوعيًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها، بتتويج فريق "Change The Future" بالمركز الأول عن مشروع "AquaGuard AI" في محور التكنولوجيا الخضراء والاستدامة، ضمن فعاليات المهرجان التكنولوجي الوطني الثالث عشر الذي استضافته جامعة عمان الأهلية، وسط منافسة قوية بين مشاريع ابتكارية من مختلف الجامعات الأردنية.

وشهد المهرجان مشاركة (611) مشروعًا من الجامعات الأردنية، استوفى منها (400) مشروع متطلبات المشاركة، فيما تأهل (120) مشروعًا إلى المرحلة النهائية، وتمكن مشروع "AquaGuard AI" من التفوق على (16) فريقًا متأهلًا ضمن محور التكنولوجيا الخضراء والاستدامة، محرزًا المركز الأول بفضل تقديمه حلاً ذكيًا ومستدامًا يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة شبكات المياه، والكشف المبكر عن الفاقد غير الطبيعي، وتحليل أنماط التدفق، بما يدعم اتخاذ القرار التشغيلي، ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة جهود الفريق الذي ضم كلّ من : الطالب زيد الشوبكي، والطالب محمد الخرابشة، والطالب قصي القاضي من تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والطالبة ماريا الشيشاني من برنامج ماجستير علم الحاسوب، وذلك بإشراف الدكتور حسام المحاسنة عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، في تجسيدٍ لروح العمل الجماعي والإبداع والالتزام، ونتاجًا للدعم الأكاديمي والإشراف المتميز الذي وفرته الكلية.

وبهذا الصدد أكد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية، أن هذا الإنجاز يعكس المستوى الأكاديمي المتميز الذي وصل إليه طلبة الكلية، ويؤكد نجاحها في توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، تربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تعالج تحديات واقعية وتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وأضاف أن فوز المشروع بالمركز الأول يمثل ثمرة جهود الطلبة وإشراف أعضاء الهيئة التدريسية، ويجسد التزام جامعة عمان العربية بدعم التميز والريادة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، وتمكين الطلبة من تطوير حلول مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار حضورها الفاعل في المهرجان شاركت جامعة عمان العربية في تنظيم الحدث من خلال عضوية عميد كلية الهندسة الدكتور أنور العساف، في اللجنة التوجيهية العليا للمهرجان، إلى جانب مساهمة عدد من كوادر الجامعة في اللجان التنظيمية، بما يعكس دور الجامعة في دعم وإنجاح الفعاليات الوطنية المعنية بالابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد المكانة المتميزة لكلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية، ودورها في تمكين طلبتها من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى حلول تطبيقية ذات أثر ملموس، بما يعزز حضور الجامعة في المحافل العلمية والتكنولوجية، ويجسد رؤيتها في إعداد كفاءات مؤهلة تقود الابتكار وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.