الدكتور الرواحنة من (عمان العربية) متحدثًا رئيسًا في ورشة إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية الوطنية

خبرني - برعاية معالي المهندسة بدرية البلبيسي وزير الدولة لتطوير القطاع العام، وضمن جهود جامعة عمان العربية لترسيخ مكانتها كشريك أكاديمي فاعل في دعم مسيرة التطوير والتحديث على المستويين الوطني والمؤسسي، من خلال إسهامات كوادرها الأكاديمية في المبادرات والبرامج الوطنية، بما يعكس التزامها بتسخير خبراتها العلمية والبحثية لخدمة مؤسسات الدولة، وتعزيز دورها في بناء القدرات البشرية، شارك الدكتور عمار الرواحنة مساعد عميد كلية الأعمال في الجامعة كمتحدث رئيسي في ورشة إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية الوطنية، التي نظمتها هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبمشاركة واسعة من الأمناء العامين، وكبار المسؤولين، والخبراء، وممثلي المؤسسات الحكومية.

وخلال الجلسة الحوارية استعرض الدكتور الرواحنة الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي في دعم جهود تحديث القطاع العام من خلال مواءمة مخرجاتها الأكاديمية مع أطر الكفايات الوظيفية الوطنية، مؤكدًا أن نجاح هذه المنظومة يتجاوز تطوير المعايير والأطر الوظيفية ليصل إلى إعادة بناء منظومة التعليم والتدريب بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والكفايات التي تتطلبها الوظائف الحكومية الحديثة، مشيراً إلى أن التحولات المتسارعة في بيئة العمل تستدعي انتقال الجامعات من نموذج التعليم القائم على اكتساب المعرفة إلى نموذج يرتكز على تنمية الكفايات والمهارات التطبيقية، وذلك عبر مراجعة البرامج الأكاديمية، ومواءمة مخرجات التعلم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتطوير أساليب التدريس والتقييم، وتعزيز فرص التدريب العملي، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على الاندماج الفاعل في بيئات العمل منذ المراحل الأولى من مسيرتها المهنية.

كما قدم الدكتور الرواحنة عددًا من المقترحات لتعزيز الشراكة والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية، من أبرزها إجراء مراجعات دورية لمدى توافق الخطط الدراسية مع أطر الكفايات الوطنية، وتصميم مساقات ومشروعات تطبيقية تحاكي التحديات والمهام الواقعية في القطاع العام، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في تطوير قدرات الطلبة وتأهيل كوادر وطنية قادرة على الإسهام في تنفيذ برامج التحديث الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وأكد الدكتور الرواحنة أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن أطر الكفايات الوظيفية الوطنية تشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل بين التعليم العالي ومتطلبات التنمية الوطنية، وربط مخرجات الجامعات باحتياجات المستقبل، بما يسهم في تعزيز تنافسية الخريجين، ودعم بناء قطاع عام أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات والمتغيرات المتسارعة.

وفي ختام مشاركته ثمّن الدكتور الرواحنة الدعم المتواصل الذي تقدمه جامعة عمان العربية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد الوديان في تعزيز مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف المبادرات والفعاليات الوطنية، بما يعكس إيمان الجامعة بأهمية توظيف الخبرات الأكاديمية والعلمية لخدمة المجتمع والإسهام في مسيرة التطوير والتحديث، وأكد أن هذا الدعم يجسد رؤية الجامعة ورسالتها في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، وترسيخ دورها كشريك أكاديمي فاعل في دعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية نحو تطوير منظومة العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء بما يواكب متطلبات المستقبل.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة عمان العربية على الإسهام الفاعل في المبادرات الوطنية، وتعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة، ودعم الجهود الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم العالي بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، واحتياجات سوق العمل، وأولويات تحديث القطاع العام.