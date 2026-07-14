كلية الأعمال في عمان العربية تنظم ورشة تدريبية بعنوان: (آفاق الخريجين: التعلم مدى الحياة واستكمال الدراسات العليا)

خبرني - انسجامًا مع رسالة جامعة عمان العربية الهادفة إلى تنمية قدرات الطلبة والخريجين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، نظم قسم المحاسبة في كلية الأعمال ورشة تدريبية عن بُعد بعنوان: "آفاق الخريجين: التعلم مدى الحياة واستكمال الدراسات العليا"، لطلبة الجامعة وخريجيها، قدمها الدكتور عبد الله العسولي عضو هيئة التدريس في الكلية، بهدف تسليط الضوء على أهمية التعلم المستمر واستكمال الدراسات العليا في تطوير المسيرة المهنية وتعزيز فرص النجاح في سوق العمل.

وتناول الدكتور العسولي خلال الورشة مجموعة من المحاور العلمية والمهنية التي تهدف إلى تمكين الطلبة والخريجين من التخطيط الفاعل لمستقبلهم الأكاديمي والمهني، حيث استعرض مفهوم التعلم مدى الحياة باعتباره أحد الركائز الأساسية للتطوير المستمر وتعزيز الكفاءات في ظل المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل، كما ناقش أهمية مواكبة المستجدات العلمية والتقنية، واكتساب المهارات والمعارف الحديثة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل محليًا وعالميًا، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للخريجين، حيث تم تسليط الضوء على فرص استكمال الدراسات العليا داخل الأردن وخارجه، وآليات اختيار البرامج الأكاديمية التي تتوافق مع التطلعات المهنية والبحثية، إلى جانب استعراض الأثر الإيجابي للدراسات العليا في توسيع الآفاق المهنية، وتنمية القدرات البحثية، وفتح مجالات أوسع للتميز الوظيفي والأكاديمي.

واختُتمت الورشة بتفاعلٍ لافت من الطلبة والخريجين المشاركين، حيث شهدت نقاشات مثمرة تناولت العديد من الاستفسارات حول فرص استكمال الدراسات العليا، ومتطلبات الالتحاق بالبرامج الأكاديمية محليًا ودوليًا، وآليات اختيار التخصصات التي تتواءم مع الطموحات المهنية واحتياجات سوق العمل، كما أكد المشاركون على أهمية تبني ثقافة التعلم مدى الحياة والاستثمار المستمر في تطوير المهارات والمعارف، بما يعزز جاهزيتهم المهنية، ويرفع من قدرتهم التنافسية، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للنمو والتميز في مسيرتهم الأكاديمية والعملية

وتأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من البرامج والأنشطة العلمية والتدريبية التي ينفذها قسم المحاسبة في كلية الأعمال في جامعة عمان العربية، انطلاقًا من حرصه على تعزيز التواصل المستدام مع الطلبة والخريجين، وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة الأكاديمية والمهنية، كما تعكس هذه المبادرات التزام الكلية برفع كفاءة مخرجاتها التعليمية، وتمكين خريجيها بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للتميز والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.