فيديو مسرب لمصطفى كامل يثير ضجة .. وتحركات عاجلة

خبرني - أصدر نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، بيانا عاجلا ردا على تداول مقطع فيديو نسب إليه واعتبره البعض مسيئا لأهالي محافظة الشرقية.

وأوضح كامل في بيانه أن مقطع الفيديو المتداول ليس حديثاً، بل يعود تاريخه إلى أربعة أعوام مضت (تحديداً في عام 2022)، مؤكداً أنه تم تصويره "خلسة ودون علمه" أثناء جلسة تحقيق نقابية مع أحد أعضاء مجلس النقابة بالشرقية. وأشار إلى أن الحديث تم اجتزاؤه من سياقه وتحريفه تماماً لخدمة أغراض مغرضة، حيث كان النقاش يختص بالشأن النقابي البحت ولا علاقة له بالمحافظة أو أهلها الكرام.

وعبر نقيب الموسيقيين عن احترامه الشديد للمحافظة وتاريخها العريق، حيث قال في بيانه: "الشرقية ليست مجرد محافظة، بل هي أرض مصرية عريقة أنجبت وما زالت تنجب قامات وطنية خالدة تركت بصمات مضيئة في تاريخ الوطن، ومن ثم، فإن أي فهم يوحي بأنني قصدت الإساءة إلى أبناء الشرقية هو عار تماماً من الصحة ولا يعكس حقيقة موقفي تجاه هذه المحافظة العزيزة على قلبي ووجداني".

ووجه كامل اعتذاراً مباشراً لكل من شعر بالضيق جراء الفهم المغلوط للفيديو، مؤكداً أن تقديره لأبناء الشرقية ثابت ولا يقبل التشكيك أو المزايدة من أي طرف كان.

وفي سياق متصل، أعلن الفنان مصطفى كامل عن اتخاذه كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصفحات والحسابات التي قامت بنشر وترويج هذا المقطع المجتزأ والمحرف بهدف إثارة البلبلة وزرع الفتنة.

وأهاب نقيب الموسيقيين بالجميع ضرورة تحري الدقة والأمانة قبل إصدار الأحكام وتداول الأخبار، مشدداً على أن اجتزاء الكلمات لا يخدم الحقيقة، وأنه لن يسمح للمتربصين بهدم علاقات الأخوة والصداقة التي تجمعه بأهالي المحافظة من كافة الأطياف.

وتقدم المحامي كمال شعيب ببلاغ إلى النائب العام ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، على خلفية فيديو متداول اعتبره مسيئًا لمحافظة الشرقية وأبنائها.

وأكد مقدم البلاغ أن ما ورد في الفيديو يمثل إهانة لأبناء الشرقية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشكو في حقه، ومحاسبة كل من يتجاوز في حق أي محافظة أو أهلها.