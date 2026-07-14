تفاصيل مؤلمة لوفاة شاب أردني في بحيرة اوزنغول بتركيا

خبرني - رصد موقع خبرني تفاصيل وفاة شاب أردني غرقا في بحيرة أوزونغول السياحية التابعة لقضاء تشايكارا في ولاية طرابزون التركية .

ووفقًا لما اطّلع عليه موقع خبرني في الاعلام التركي فان الشاب العشريني قفز إلى مياه البحيرة لالتقاط حقيبته التي سقطت في المياه .

وأفادت شاهدة عيان تُدعى سُمية بولوت بأنها صرخت محذرة بعد قفز الشاب إلى البحيرة عندما شاهدته يتجه لاستعادة حقيبته، مؤكدة أنها كانت تعلم بعمق المياه. وأضافت أن الشاب تمكن من الوصول إلى الحقيبة، لكنه واجه صعوبة في العودة إلى الشاطئ .

وعلى إثر البلاغ، باشرت فرق الإنقاذ والغواصون عمليات البحث، وتم العثور على جثمانه على بعد نحو 30 مترًا من الشاطئ وعلى عمق 8 أمتار. وبعد انتشاله، نُقل إلى معهد الطب الشرعي في طرابزون .

وأوضحت الشاهدة أن خال الشاب قفز إلى البحيرة لإنقاذه، ثم انضم شخص آخر إلى محاولة الإنقاذ خبرني بعدما رأى الاثنين يواجهان خطر الغرق، إلا أن المحاولة لم تنجح، وتمكن المنقذون من إنقاذ خال الشاب فقط، بينما انتهى الحادث بوفاة الشاب المرحوم .