طبربور : التمييز تؤيد أمن الدولة في حبس مدان بحيازة الكريستال

خبرني - صادقت محكمة التمييز على قرار صادر عن محكمة أمن الدولة يقضي بسجن شخص لمدة عام، بعد إدانته بحيازة مادة مخدرة من نوع "الشبو" أو ما يعرف بـ"الكريستال ميث" في العاصمة عمّان.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهم في منطقة طبربور، بعد ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بحيازته مواد مخدرة، حيث باشرت الجهات المختصة إجراءات الرصد والمتابعة للتأكد من صحة المعلومات.

وبعد استكمال أعمال المتابعة، ألقي القبض على المتهم أثناء وجوده في أحد شوارع المنطقة، حيث عُثر بحوزته على كمية من مادة الشبو المخدرة، ليصار إلى إحالته للجهات القضائية المختصة.

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت قرارها بإدانة المتهم والحكم عليه بالحبس لمدة 12 شهراً، قبل أن يتقدم بالطعن على القرار أمام محكمة التمييز، مدعياً عدم كفاية الأدلة لإدانته.

وبعد دراسة ملف القضية، ردت محكمة التمييز الطعن المقدم، مؤكدة أن إجراءات المحاكمة جاءت وفق الأصول القانونية، وأن الأدلة الواردة في القضية كانت كافية لإسناد التهمة.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أقرّ بحيازته للمادة المخدرة بشكل طوعي، الأمر الذي عزز سلامة الحكم الصادر بحقه، ليصبح قرار السجن لمدة عام نهائياً وواجب التنفيذ.

وتُعد مادة "الشبو" أو "الكريستال ميث" من المواد المخدرة شديدة الخطورة، لما تسببه من تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي وارتباطها بمخاطر صحية وإدمانية كبيرة.