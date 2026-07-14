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مصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

  • 14 تموز 2026
  • 11:25
مصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

خبرني - أصيب عدد من الفلسطينيين، الثلاثاء، في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح بعد قصف من مسيرة للاحتلال على خيمة في محيط أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس.

كما أصيب طفل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي مدينة خان يونس.

ومنذ وقف إطلاق النار في القطاع منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,108، فيما بلغت الإصابات 3,578، بينما حالات الانتشال 800.

وبخصوص الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بلغ العدد التراكمي للشهداء 73,231 بينما العدد التراكمي للإصابات 173,686.

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