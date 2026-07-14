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الثلاثاء: 14 تموز 2026
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وفيَّات الأردن.. الثلاثاء 14-7-2026

  • 14 تموز 2026
  • 10:43
وفيَّات الأردن الثلاثاء 1472026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء، 14-7-2026:

- أحمد عبدالقادر محمد المحاورة

- أيهم فريد سليم العكروش

- جميلة جورج أنطون عبده

- حسن عياد البطين

- حسين سمير الشرادقه

- زهر عثمان احمد الزعبي

- زياد مرتضى دويك

- سائد أبو الرب

- سلامة محمد احمد عربيات

- صالح عيسى خليل ابو سمرة

- عبدالرازق محمد موسى ابو الرب

- عماد محمد اسماعيل الحوامدة

- عمر محمد عمر الهندي

- فايزة محمد عبدالله الدباس

- محمد فياض الهويدي

- محمد فوزي حسين المقدادي

- محمود ابراهيم الربابعة

- مفضي عبدالحليم مفضي حداد

- هدلة خليل خليفة النعيمي

- يوسف أحمد الخطيب

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

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