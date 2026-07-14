وفيَّات الأردن.. الثلاثاء 14-7-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء، 14-7-2026:
- أحمد عبدالقادر محمد المحاورة
- أيهم فريد سليم العكروش
- جميلة جورج أنطون عبده
- حسن عياد البطين
- حسين سمير الشرادقه
- زهر عثمان احمد الزعبي
- زياد مرتضى دويك
- سائد أبو الرب
- سلامة محمد احمد عربيات
- صالح عيسى خليل ابو سمرة
- عبدالرازق محمد موسى ابو الرب
- عماد محمد اسماعيل الحوامدة
- عمر محمد عمر الهندي
- فايزة محمد عبدالله الدباس
- محمد فياض الهويدي
- محمد فوزي حسين المقدادي
- محمود ابراهيم الربابعة
- مفضي عبدالحليم مفضي حداد
- هدلة خليل خليفة النعيمي
- يوسف أحمد الخطيب
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون