أسعار الهواتف ترتفع في الأردن.. كلفة الجهاز تقفز 18% خلال عام

خبرني - استورد الأردن هواتف خلوية بقيمة 84 مليون دينار في النصف الأول من 2026، وفقا لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها.

وقالت الجمعية إن مستوردات الأردن من الهواتف الخلوية بلغت نحو 84 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026، بعدد وصل إلى نحو 771 ألف جهاز، استناداً إلى بيانات دائرة الجمارك الأردنية والفواتير الجمركية المصادق عليها.

وارتفعت القيمة بنسبة 5.6 %مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل تراجع في عدد الأجهزة المستوردة بنسبة 10.6 %.

وأظهرت البيانات تراجع عدد الأجهزة المستوردة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بمقدار 90.931 ألف جهاز مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي بلغت فيها المستوردات 861.585 ألف هاتف، فيما ارتفعت قيمة المستوردات من 79.187 مليون دينار إلى 83.620 مليون دينار، بزيادة بلغت 4.433 مليون دينار.

ويأتي ارتفاع قيمة المستوردات، رغم انخفاض عدد الأجهزة المستوردة، نتيجة ارتفاع متوسط القيمة الجمركية للهاتف الواحد من نحو 91.9 ديناراً خلال النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 108.5 دنانير خلال الفترة نفسها من العام الحالي، بزيادة بلغت 16.6 ديناراً للجهاز، أو ما نسبته 18.1 %، وهو ما يعكس ارتفاع كلف تصنيع الهواتف عالمياً، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أسعار رقائق الذاكرة، التي تعد من أهم المكونات الأساسية في صناعة الأجهزة الذكية.

وعلى صعيد حركة الاستيراد الشهرية، سجل شهر كانون الثاني دخول 129.330 ألف هاتف خلوي بقيمة 11.205 مليون دينار، تلاه شهر شباط باستيراد 105.145 آلاف جهاز بلغت قيمتها 12.775 مليون دينار.

وفي شهر آذار، انخفضت المستوردات إلى 65.988 ألف جهاز، وهي الأدنى منذ بداية العام، إلا أن قيمتها بلغت 11.405 مليون دينار، ما رفع متوسط قيمة الجهاز خلال ذلك الشهر إلى أعلى مستوى بين أشهر النصف الأول.

وشهد شهر نيسان أعلى نشاط استيرادي، إذ استورد الأردن 213.710 ألف هاتف خلوي بقيمة 21.875 مليون دينار، ليستحوذ وحده على نحو 27.7 بالمئة من إجمالي عدد الأجهزة المستوردة خلال النصف الأول، ونحو 26.2 بالمئة من إجمالي قيمتها.

وفي شهر أيار، بلغت المستوردات 116.568 ألف جهاز بقيمة 11.633 مليون دينار، قبل أن ترتفع في حزيران إلى 139.913 ألف هاتف بقيمة 14.728 مليون دينار.

وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، إن ارتفاع أسعار الأجهزة الخلوية في الأردن يعود بشكل رئيسي إلى زيادة استثمارات الشركات العالمية الكبرى في تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي رفع الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في تصنيع الهواتف الذكية.

وأوضح أن رقائق الذاكرة تُعد من المكونات الأساسية في صناعة الهواتف، وأن ارتفاع الطلب العالمي عليها انعكس مباشرة على كلف الإنتاج، وبالتالي على أسعار الأجهزة في مختلف الأسواق، بما فيها السوق الأردنية.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار هذه الارتفاعات حتى الربع الثالث من عام 2027، إلى حين تلبية الطلبات المسبقة على رقائق الذاكرة وعودة التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية.