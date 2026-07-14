مبابي يغيب عن جزء من تدريب فرنسا

خبرني - قرر الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي إراحة قائد "الديوك" كيليان مبابي جزئيا خلال التدريبات الأخيرة الاثنين، قبل مواجهة إسبانيا في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعد تعرضه لإصابة طفيفة في الكاحل خلال الفوز على المغرب في دور الثمانية.

ومن غير المتوقع أن تمنعه الإصابة من المشاركة في المباراة، إذ قال مدرب فرنسا ديدييه ديشان للصحفيين إن "كيليان بخير".

وعند سؤاله بشأن خوض مبابي للتدريبات، أضاف ديشان "نعم لقد تدرب. سمح له بأداء 10 دقائق في تمرين واحد بدلا من 15 دقيقة".

واستبدل مبابي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت فيها فرنسا 2-صفر على المغرب الخميس.

ويتصدر مبابي ترتيب هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين.

وبلغت فرنسا نهائي كأس العالم الأخيرين، ففازت باللقب في روسيا عام 2018 وخسرَت أمام الأرجنتين قبل أقل من 4 سنوات في قطر في نهائي ملحمي رغم ثلاثية كيليان مبابي.

وتسعى فرنسا إلى إحراز اللقب العالمي للمرة الثالثة، في حين لم ترفع إسبانيا، رغم تاريخها الكروي العريق، الكأس سوى مرة واحدة، في جنوب إفريقيا عام 2010.

ويرى كثير من المراقبين أن تشكيلة إسبانيا هذا العام تملك الجودة اللازمة للفوز بالبطولة، لكن عليها أولا إيجاد طريقة لإيقاف هجوم فرنسا المرصّع بالنجوم بقيادة مبابي.