الحكومة تبلغ مجلس النواب بقطعية حكم الرياطي

خبرني - أبلغت الحكومة مجلس النواب بصدور قرار محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، بتاريخ 9 تموز/يوليو 2026، في الدعوى الجزائية المقامة بين النائب السابق شادي فريج والنائب حسن الرياطي، والمتضمن رد الاستئناف المقدم من الرياطي وتأييد حكم الحبس الصادر بحقه، ليصبح الحكم قطعياً، وفق مصادر مطلعة لخبرني.

وكانت محكمة صلح جزاء عمّان قد قضت بحبس الرياطي لمدة عامين، إضافة إلى إلزامه بالتعويض المدني.

وبموجب ذلك، من المنتظر أن يخاطب مجلس النواب الهيئة المستقلة للانتخاب لإبلاغها بشغور مقعد الرياطي، استناداً إلى أحكام المادة (88) من الدستور الأردني، التي تنظم آلية ملء المقعد الشاغر في مجلس النواب.

وتنص المادة (88) على أن المجلس يُشعر الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يوماً من شغور المقعد، فيما يُملأ المقعد وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ الإشعار، وتستمر عضوية النائب البديل حتى نهاية مدة المجلس.

وعقب تلقي رد الهيئة المستقلة للانتخاب وتحديد المرشح الذي سيخلف الرياطي، سيحدد مجلس النواب جلسة لأداء اليمين الدستورية ومباشرة النائب الجديد مهامه.