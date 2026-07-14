دراسة تحذر النساء الحوامل من الإفراط في تناول السكر وتأثيره على الأطفال

خبرني - يحذر خبراء الصحة من أن الإفراط في تناول السكر خلال فترة الحمل قد يؤثر في الصحة النفسية للأطفال في المستقبل، داعين إلى وضع توصيات أكثر صرامة للحد من استهلاكه لدى الأمهات الحوامل.

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين ولدوا خلال فترة تقنين الغذاء بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كان الحصول على السكر محدودا، كانوا أقل عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب مقارنة بغيرهم.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين بدأ حمل أمهاتهم قبل رفع القيود المفروضة على السكر عام 1953، انخفض لديهم خطر الإصابة بهذه الاضطرابات النفسية في مراحل لاحقة من حياتهم بنسبة تصل إلى 25%.

وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة الطب النفسي العام، تدعم أدلة متزايدة تشير إلى وجود علاقة بين كمية السكر التي تستهلكها الأم أثناء الحمل وتطور دماغ الطفل وصحته النفسية مستقبلا.

وتشير الدراسة إلى أن الحد من استهلاك السكر خلال أول 1000 يوم بعد حدوث الحمل قد يلعب دورا مهما في الصحة النفسية للإنسان لاحقا في حياته.

ودعا الباحثون إلى أن تتضمن السياسات الصحية المستقبلية إرشادات واضحة لتقليل استهلاك السكر لدى النساء الحوامل والأطفال الصغار.

وتسمح الإرشادات الحالية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) للأطفال بعمر عام واحد بتناول ما يصل إلى 10 غرامات من السكر يوميا، أي ما يعادل نحو مكعبين ونصف من السكر.

من جهتها، أيدت أخصائية التغذية سارة شنكر، مؤلفة كتاب "طفلي وأنا بدون سكر"، الدعوات إلى وضع حدود جديدة لاستهلاك السكر، مشيرة إلى أن تأثيراته لا تقتصر على صحة الأسنان والوزن، بل قد تمتد أيضا إلى الصحة النفسية.