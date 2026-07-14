135 ألف مشارك في برنامج (أردننا جنة)

خبرني - حقّق برنامج "أردننا جنة" إقبالًا واسعًا منذ انطلاقه، مسجلًا مشاركة نحو 135 ألف مشارك خلال 3 أشهر، وفقًا لوزارة السياحة والآثار.

وقالت الوزارة، في ردّها على استفسارات "المملكة"، إن المشاركين توزعوا على أكثر من 4 آلاف رحلة سياحية انطلقت إلى مختلف الوجهات في المملكة، بمشاركة 4089 دليلًا سياحيًا وحافلة، و135 مكتب سياحة وسفر، إلى جانب 97 مطعمًا و92 فندقًا ومخيمًا سياحيًا.

وبخصوص الحجز من خلال المركبات الخاصة، قالت الوزارة إن عدد المشاركين الذين استفادوا من خدمة الحجز المباشر عبر مركباتهم الخاصة بلغ 1064 مشاركًا.

وبحسب الوزارة، شهدت برامج المبيت خلال الفترة ذاتها إقبالًا كبيرًا، بمشاركة ما يزيد على 47 ألف مشارك، ما يعكس تنامي الطلب على البرامج السياحية وتجربة المبيت، لافتةً إلى أن محافظات الشمال ومنطقة المثلث الذهبي (البترا، ووادي رم، والعقبة) سجلت طلبًا متزايدًا من المشاركين.

كما شهدت الوجهات الجديدة التي استُحدثت، مثل عراق الأمير وأم الرصاص ورحاب، إقبالًا لافتًا، فيما توزع باقي الزوار على عدد من الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة، في مؤشر واضح على تنوّع المنتج السياحي الأردني وقدرته على استقطاب مختلف الشرائح.