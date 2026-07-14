تقلب مناخي كبير يترقب المنطقة بعد شهرين.. وتوصيات بالحذر

خبرني - كشف المركز العربي للمناخ عن توقعات مناخية جديدة تشير الى احتمال تعرض عدد كبير من الدول العربية لخريف مبكر يتميز بهطولات مطرية غزيرة وحالات جوية قوية قد تزيد من فرص تشكل السيول والفيضانات، داعيا الجهات المختصة الى اتخاذ اجراءات استباقية وتجهيز البنية التحتية قبل بدء الموسم المطري.

واوضح المركز ان هذه التوقعات تستند الى قراءة علمية لاحدث النماذج الجوية العددية العالمية، والتي اظهرت توافقا واسعا على سيناريو مناخي قد يحمل تغيرات لافتة خلال فصل الخريف المقبل، المتوقع ان تبدأ ملامحه بالظهور بعد نحو شهرين.



توافق عالمي على توقعات خريف ممطر في المنطقة العربية

وقال المهندس احمد العربيد، المتحدث باسم المركز العربي للمناخ، ان المراكز المناخية العالمية عادت للمرة الثانية على التوالي لتتفق في توقعاتها الشهرية على ان موسم الخريف المقبل قد يكون مبكرا في بدايته، مع فرص مرتفعة لحالات جوية قوية وامطار تفوق معدلاتها الطبيعية في عدد من الدول العربية.

وبحسب العربيد، تشير مخرجات النموذج الاوروبي الى احتمالات تتراوح بين 70 و100 بالمئة لهطول امطار اعلى من المعدلات المعتادة في بلاد الشام والعراق واجزاء واسعة من الجزيرة العربية وشمال افريقيا.



واضاف ان المرصد البريطاني قدم توقعات متقاربة مع النموذج الاوروبي، مرجحا ان تشهد اشهر الخريف الثلاثة المقبلة معدلات مطرية اعلى من المعتاد في مناطق واسعة من العالم العربي.

كما اشار الى ان النموذج الامريكي جاء اكثر تفاؤلا، حيث توقع ان تتاثر اكثر من 70 بالمئة من مساحة الدول العربية بهطولات مطرية غزيرة تتجاوز المعدلات الموسمية بشكل واضح، ما يعزز احتمالية تعرض بعض المناطق لحالات جوية قوية اذا ما استمرت هذه المؤشرات خلال التحديثات المقبلة.

النينو وراء التوقعات وتحذير من الاستعداد المبكر

وبين العربيد ان السبب الرئيسي وراء هذه التوقعات يعود الى بدء تشكل ظاهرة النينو في المحيط الهادئ، والتي تشهد بحسب المؤشرات الحالية قيما حرارية مرتفعة وغير معتادة.

واوضح ان هذا الاحترار يؤدي الى ضخ كميات كبيرة من الطاقة الحرارية والرطوبة في الغلاف الجوي، وهو ما قد ينعكس على المنطقة العربية من خلال حالات عدم استقرار جوي واسعة النطاق تترافق مع امطار غزيرة قد تتسبب في تشكل السيول والفيضانات في بعض المناطق.



وفي ختام تصريحه، دعا المركز العربي للمناخ البلديات والجهات المعنية في مختلف الدول العربية الى البدء مبكرا في تنظيف مجاري الاودية والسيول، ورفع جاهزية شبكات تصريف مياه الامطار والبنية التحتية، بهدف الحد من اي اضرار محتملة قد تنتج عن الظروف الجوية المتوقعة في حال تحققت هذه السيناريوهات خلال موسم الخريف المقبل.